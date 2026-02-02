2025年末、日本国内47都道府県すべてでのサービス展開という大きなマイルストーンを達成したUber Taxi。現在では1,000社を超えるタクシー会社と提携し、日本の公共交通を支えるモビリティプラットフォームとして、その事業規模を大きくしている。Uber Japanの代表を務める山中志郎氏は、「まだビジネスのフェーズが変わったばかり。日本市場の伸びしろは、世界的に見ても極めて大きい」と断言。2026年以降、Uberは日本にどう向き合