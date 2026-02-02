日本オリンピック委員会(JOC)、味の素、三井不動産レジデンシャルは1月25日から、「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックTEAM JAPAN応援フェア」を、HARUMI FLAG内の「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」で開始した。期間は2月28日まで。ミラノ・コルティナ2026冬季五輪の応援フェア提供メニュー「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」は、東京2020大会選手村跡地であるHARUMI FLAG内におけるオリンピック・ムーブメント推進拠点 。今回、開催す