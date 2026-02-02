◆ 2年ぶりメジャー復帰なるか現地時間1日、ロサンゼルス・ドジャースがコール・アービン投手（32）とマイナー契約を結んだと米複数メディアが報じた。招待選手としてスプリングトレーニングに参加する。アービンは2019年にフィリーズでMLBデビューを飾り、アスレチックスに移籍した2021年に32先発で自己最多の10勝（15敗）、防御率4.24を記録。翌2022年にも9勝を挙げ、2年間で359回1/3を消化した。その後オリオールズ、ツイン