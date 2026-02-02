ドーピング違反で４年間の資格停止処分を受けたカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が、１月３１日にジャンプだけで競うロシア・ジャンプ選手権で復帰。レジェンド選手から大絶賛された。ワリエワは北京冬季五輪期間中にドーピング違反が発覚。昨年１２月に資格停止処分が終了していた。注目が集まるなか、ワリエワは復帰戦で４回転トーループを披露。新たなスタートを切った。また、この大会には出産を経て復帰したアレクサンド