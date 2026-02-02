ナリス化粧品は1月29日、今年のお正月の過ごし方についての調査結果を発表した。調査は2026年1月10日〜16日、25歳〜54歳の全国の働く男女1,869名を対象にインターネットで行われた。お正月の過ごし方調査○今年の正月休みの期間、約３割が9日間男女1,869名に、今年(2025年12月末〜2026年1月頭まで)の正月休みの期間について聞いた。最も多かったのは「9日間」で、27.9%と約3割だった。その他は大きな差がなく、「5日間」の9.6%、「