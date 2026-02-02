【モデルプレス＝2026/02/02】モデルの波北かほが2月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。雑誌の撮影中の動画を公開した。【写真】「nuts」美人モデル「−15℃の中で」大胆肌見せドレスで命懸け撮影◆波北かほ「−15℃」韓国で撮影中動画公開波北は黒のオフショルダーワンピース姿で姉ギャル系WEB雑誌「nuts」の撮影中の動画を公開。「仕事で韓国羨ましいってめちゃくちゃ言われるけど、実際は−15℃の中で命懸けで雑誌撮影してます