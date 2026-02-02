現役引退を発表したパリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さんが、2026年1月31日放送の「Going！Sports＆News」（日本テレビ系）に生出演、「骨折した鼻をボールペン突っ込んで自分で治した」と仰天体験を語った。引退決意のきっかけは角田さんはうすあずき色のシックなウェアで登場し、司会の上田晋也さん（くりぃむしちゅー）から大きな花束を贈られると、「昨年のグランドスラム東京で後輩たちの試合を見たときに、