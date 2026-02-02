NiziU（ニジュー）が、2026年初の作品となる2nd EP『Too Bad』をリリースする。2nd EP『Too Bad』は、2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりとなるEPで、4月1日にリリースされる。【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOTリリースの情報とともに公開された最新ビジュアルでは、白い衣装をまとったNiziUが透明感溢れるビジュアルを披露し、ファンの視線を集めた。（写真＝JYPエンターテインメント）