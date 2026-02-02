SEVENTEENが、再生回数3億回を突破するミュージックビデオを誕生させた。2月2日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENの4thミニアルバム『Al1』のタイトル曲『Don’t Wanna Cry』のミュージックビデオが、同日午前9時30分ごろ、ユーチューブで再生回数3億回を超えた。【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット『Don’t Wanna Cry』は、少年が初めて直面する深い悲しみの瞬間を描いた楽曲だ。