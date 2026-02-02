Ｊリーグは２日、２月６日に開幕する特別大会「明治安田百年構想リーグ」の開幕イベントを都内のＭＵＦＧ国立で行った。＊＊＊Ｊリーグの野々村芳和チェアマンと川淵三郎・Ｊリーグ初代チェアマンの対談が行われた。川淵氏が「百年構想リーグ」に期待を膨らませた。９０分で同点の場合はＰＫ戦実施し、勝利クラブは勝ち点２、敗戦クラブは勝ち点１いう大会規定に「いいんじゃないの。だって日本はＰＫ下手だもん。本