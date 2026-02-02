お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が２日のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金・前９時５０分）に出演し、結婚や第１子誕生について語った。「野性爆弾」くっきー！から質問攻めにあうＶＴＲで「奥さんとの年の差は？」と聞かれ、コバヤシは「２０（歳）」と告白。さらに妻の年齢を「７３」と話し、くっきー！は「上やったん？！」と本当かウソか分からないやり取りで沸かせた。ロケの４日前に赤ちゃんが誕生し