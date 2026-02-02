オリックス・吉田輝星投手が宮崎・清武キャンプで初のブルペン投球を行った。捕手を座らせて２９球を投じ、最速は１４３キロ。最後の３球はワインドアップから全力投球を見せた。昨年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季中の復帰が見込まれる右腕。「暖かいので、ブンブン腕振れています。トレーナーさんもびっくりするぐらい、順調に進んでいます」と笑顔で語った。ひと回り大きくなった下半身にも「去年投げたくても