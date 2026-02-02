巨人２軍は２日、宮崎キャンプ第１クール２日目がスタートした。この日は１日同様、投手、野手共に午前はフィジカルトレーニング中心のメニュー。午前９時に始まり約２時間半、個々の強化を図った。野手のランニングはポール間走を行い、矢野謙次巡回打撃コーチも軽快な走りを披露。増田陸、三塚と同組で走り「行こや、行こや！」と声を張り上げ、選手を鼓舞した。