鶴岡市黒川地区で500年以上にわたって伝承されている「黒川能」の王祇祭が1日から夜を徹して開催されています。黒川能は鶴岡市黒川地区に室町時代から伝わる農民芸能で、国の重要無形民俗文化財に指定されています。春日神社の王祇祭は毎年2月1日の夜から2日にかけて開かれます。公民館や民家を会場に「上座」と「下座」に分かれて能や狂言を夜通し上演します。1日、「下座」の演目は地元の男の子が大地を踏みしめ新年の平穏と繁栄