『仮面ライダー』シリーズの主人公の仮面ライダーは常に心強い相棒を伴っています。それは、立花藤兵衛や少年仮面ライダー隊のような人間だったり、自らと同じような仮面ライダーだったり、また人間でも仮面ライダーでもない存在だったりします。やはり巨大な敵に対しては、仮面ライダーといえども、ひとりで立ち向かうことはできないのかもしれません。本記事では、特殊な相棒が登場する『仮面ライダーリバイス』の小説の刊行を手