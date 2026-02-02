4WDのほうが2WDより乗り心地がいい？スズキ初の量産バッテリー電気自動車（BEV）『eビターラ』。インドのグジャラート工場で生産され、日本仕様は今年1月16日から発売が開始。この度、メディアに向けた試乗会が開催された。【画像】エンジン車から乗り換えても違和感なし！スズキのBセグメントSUV『eビターラ』全69枚そこで短時間ではあったが2WD（FF）と4WDの両方に試乗して、「おやっ？」と思った点があった。それは良い意味