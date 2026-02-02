【新華社ハルビン2月2日】冬の夜空では、地球との距離が一年で最も近くなる「衝（しょう）」を迎えてまもない明るい木星が、月に接近し、印象的な光景を見せている。中国黒竜江省でも1月31日、まもなく満月となる月と木星が近くに並び、夜空を共に移動する様子が観測された。（記者/王建威）