あまりEVを強調しないスタイリングスズキのBEV世界戦略車第一弾となる、BセグメントSUVの『eビターラ』。インドのグジャラート工場で生産されるが、日本仕様に関しては昨年6月に袖ヶ浦フォレストレースウェイでプロトタイプ試乗会、9月16日に発表会が行われ、そして今年1月16日から発売が開始された。【画像】エンジン車から乗り換えても違和感なし！スズキのBセグメントSUV『eビターラ』全69枚この度、日本仕様が発売されたこ