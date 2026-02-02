吉本興業のお笑いコンビ・エルフ、フースーヤが、同期ライブ『エルフとフースーヤの10年目やで！同期大集合！どうなるかは…▽ドーキドキ※』（▽＝ハート、※＝星）と『エルフとフースーヤの大阪38期やで！濃い〜同期大集合！懐かしトークに来い！来い！濃い▽』（▽＝ハートマーク）を、3月24日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催することが決まった。チケット一般発売は、2月4日から。【画像】東京の同期も多数…『エル