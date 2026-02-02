恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第1弾が発表された。ヘッドライナーはTHE STROKESとL’Arc-en-Cielが務める。【写真】ヘッドライナーを務めるL’Arc-en-Ciel2組のヘッドライナーを筆頭に、JAMIROQUAI、DAVID BRYNEというレジェンド、日本からはサカナクション、Suchmos、コーネリアス、羊文学なども決定。サマソニな