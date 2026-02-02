阪神・淡路大震災から、沢山の方へ希望の明かりとして復興のシンボルとなる「神戸ルミナリエ」。会場の東遊園地南側園地（花時計広場）にて、神戸・阪神間から食の魅力を発信する12の企業が集結する「KOBE ディライト・ファウンテン」が開催中です。幻想的な光のイルミネーションに包まれながら、神戸ならではの食べ歩きグルメをご紹介します。 第31回神戸ルミナリエ 年に一度、この日を待ち望む来場者で溢れる東遊園地