オリックス・吉田輝星投手（25）が2日、今キャンプ初めてブルペン投球を行った。力強いフォームから感覚を確認するように29球を投球。復活のシーズンに向けてスタートを切った。同投手は昨年3月に右肘の側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、昨季を全休。「宮崎は今年暖かいんで、ブンブン腕振れています」と笑顔で語った。状態に関しては「そうですね。なんかトレーナーさんもびっくりするぐらい順調に進んで