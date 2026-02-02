俳優・藤木直人（５３）が２日、都内で行われた「第５１回衆議院議員総選挙」期日前投票デモンストレーション記者発表会にモデルの谷まりあ（３０）と出席した。藤木はジャケットに白のスニーカー姿で登場。２人は選挙啓発イメージキャラクターを務める。「いろんな人から反響があって、父親からメールで『感動した。偉い！』と。５３歳なんですけど、５３になっても親に褒められることってあるんだなとびっくりしました」と藤