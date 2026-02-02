aespaのKARINA（カリナ＝25）が、映画「プラダを着た悪魔」を例えたコメントで、自らアンバサダーを務めるブランド「プラダ」をアピールした。先月31日に自身のインスタグラムに「悪魔はプラダを着るんだって？」という文とともに、数枚の写真を公開した。韓国のイルガンスポーツは2日、「公開された写真の中のKARINAは、逆光の中のブラックスタイリングと自然なヘア、節制された表情が調和し、特有のシックなオーラを完成させた。