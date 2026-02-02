冬の嵐「Kristin（クリスティン）」が直撃したスペイン南部で堤防が決壊し、1月29日大規模な洪水が発生。また、ポルトガルでも強風により巨大観覧車が倒壊するなどの深刻な被害が相次いでいる。この嵐で、ポルトガルで5人、スペインで少なくとも3人の計8人が死亡したと報じている。スペインで堤防決壊ボートによる救助が難航不安げな表情を浮かべ、ボートの上で鳴き続ける犬たち。洪水によって浸水した住宅から救助された直後の様