ガールズグループLE SSERAFIM（ルセラフィム）の初の英語デジタルシングル「Perfect Night」が、Spotify累積再生数5億を突破した。グローバルオーディオ・音源ストリーミングの同プラットフォームで、5億15万198回（1月30日基準）再生された。韓国メディアのスポーツソウルは2日、「昨年2月に累積再生数4億回を突破し、約1年ぶりに1億回を追加し、根強い人気を証明した」と報じた。LE SSERAFIMはこれまで、計16曲の1億超えを記録