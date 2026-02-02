11歳年下の妹の成人式に、姉が思いを込めてヘアセットを手がけたという姉妹のエピソードがThreadsに投稿され、姉妹の絆やヘアスタイルの仕上がりに称賛の声が寄せられました。投稿主は、普段は趣味のお菓子作りについて発信している、uniさん（@momoel2023）。「赤ちゃんのころを思い出して泣きそうになった」という思いとともに完成させたというヘアセットは、ドライフラワーや水引で飾られた編み込みヘアで素人とは思えない芸術