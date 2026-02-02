私はアンナ。子どもが1歳の誕生日を迎えたので仕事に復帰しました。とっくにユウカさんはミサさんの意地悪により会社を辞めているものだと思っていましたが、ユウカさんはいたのです。しかも、まだ意地悪のターゲットにされていました。ここまでくると驚きです。どんなにまじめに頑張っていても、評価されず嫌味ばかり言われている毎日で、ユウカさんはいいのでしょうか？今までは様子を見るくらいでしたが、同じ母親の立場にな