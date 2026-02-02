今月（２月）8日に投開票が行われる衆議院選挙に向け、県民に投票を呼びかける広報車の出発式が香川県庁で開かれました。 【写真を見る】衆議院選挙に向け、香川県庁で県民に投票を呼びかける広報車の出発式投票は2月8日【香川】 「2月8日、日曜日は衆議院議員選挙の投票日です。さあ思いを届けに行こう」きょう（２日）から今月8日まで4台の広報車が香川県の各地を回り、投票を呼びかけます。前回の衆院選の香川県での投票率