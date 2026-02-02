今月（2月）8日に投開票が行われる衆議院選挙の期日前投票です。きのう（１日）までの5日間、岡山県内では前回と比べて投票者数が減少していることが分かりました。 【写真を見る】【衆議院議員選挙】期日前投票岡山県は前回と比べて投票者数が減少選管は「本人確認ができれば、入場券がなくても投票できる」と投票を呼びかける 岡山県選挙管理委員会事務局が発表したものです。県内の期日前投票所できのう（1日）までの5日