マムシ除けや安産のご利益で知られる津山市の福力荒神社（ふくりきこう）で開かれている、旧正月を祝う大祭が最終日を迎えました。 【写真を見る】マムシ除けや安産のご利益で知られる福力荒神社旧正月を祝う大祭が最終日【岡山・津山市】 3日間で10万人が参拝するといわれる福力荒神社大祭です。これまで旧正月に開催されてきましたが、去年から日程が変更され1月の最終土曜日から3日間となりました。 この時期に参拝すると