JR中央線は2日正午現在、神領～土岐市駅間で運転を見合わせています。JR東海によりますと、高蔵寺駅で人身事故があったということです。この影響で、名古屋～神領駅間でも遅れが生じています。運転再開は、午後1時頃の見込みだということです。ホームページなどで最新情報を確認するようにしてください。