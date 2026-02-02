◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）ソフトバンクに新加入した台湾出身の徐若熙（シュー・ルオシー）投手が宮崎キャンプで初のブルペン入りした。首脳陣が視線を送る中、捕手の谷川原健太を相手に45球。NPBの公式球で投げ込んだ。見守った小久保裕紀監督は「きれいなフォーム。印象はバランスがいいねと思いました。足の上げ方も工夫しながら何通りかあった」と話した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台