＜ファーマーズ・インシュランス・オープン最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞米国男子ツアー第3戦は、45歳ジャスティン・ローズ（イングランド）による7打差圧勝で幕を閉じた。ローズは優勝賞金として172万8000ドル（約2億6773万円）を獲得した。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？キャリアハイとなる2位タイに入った久常涼