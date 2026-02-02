これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、下越と中越の広い範囲に大雪・なだれ・着雪注意報、沿岸各地に波浪注意報が発表されています。 積雪の多い地域では、大雪やなだれ・電線などへの着雪に注意ください。 ◆2日(月)これからの天気 このあとも断続的に雪が降るでしょう。佐渡では湿った雪となりそうです。 低気圧が近づく夕方以降は、平地でも雪の降り方が強まるところもありそう