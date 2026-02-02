2026年のPGAツアーの始まりは、従来の開幕戦だった「ザ・セントリー」が中止され、続く「ソニーオープン・イン・ハワイ」は大会消滅がウワサされるなど、少々暗い空気が漂った。【写真】「おかえり」松山英樹が復帰のケプカを歓迎しかし、戦いの舞台が米本土の西海岸に移るやいなや、一転して明るいムードに包まれている。昨年12月にLIVゴルフから正式に脱退したブルックス・ケプカ（米国）が、PGAツアーへの復帰申請を提出したの