1日、十日町市で除雪作業をしていた男性2人が流雪溝に流されました。その後、近くの川で見つかりましたが死亡が確認されました。 死亡したのは、十日町市城之古の高野慎一さん(74)と十日町市南新田町の波形静男(67)さんです。警察などによりますと、1日午前11時半ごろ、2人は十日町市昭和町にある空き家の雪下ろし中に流雪溝の流れが悪くなったため、中に入り作業をしていたところ流されました。流雪溝の深さと幅は約1mで、現場