県内は強い寒気の影響で1日(日)から断続的に雪となり、魚沼市守門では積雪が3mを越えました。1日(日)夜からの雪で新潟市中央区では、2日(月)午前11時の積雪が20cmとなりました。 ◆2日(月)午前11時の各地の積雪 魚沼市守門318cm 十日町市251cm 長岡市126cm 上越市高田146cmなどとなっています。 ◆12時間予想降雪量［～午後6時・多いところ］ 山沿い35cm 平地20cm 佐渡10cm 下越と中越では