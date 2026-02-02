2月3日から広島駅南口に開設される、衆議院選挙の期日前投票所の設置作業が行われました。広島駅南口地下広場では、3日朝から広島市の職員らが期日前投票所の設置作業を行いました。利便性が高い場所に置くことで投票率アップが期待されています。対象は広島市内の有権者で、本人確認ができれば「選挙のお知らせ」がなくても投票できます。■広島市選挙管理委員会事務局内河内孝治 次長「国民生活に関する大切な選挙ですので