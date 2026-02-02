京の伝統野菜で冬の味覚として人気の「佐波賀だいこん」の出荷が最盛期を迎えています。京の伝統野菜のひとつ、「佐波賀だいこん」。根からのびるひげが太く、引き抜くのも一苦労です。佐波賀だいこんは固くて水分が少ないのが特徴で煮物や大根おろしに適しているということで、火を通すとほくほくとした食感が楽しめます。（生産者 佐藤正之さん）「煮たらとても甘いし、葉は油で炒めたらおいしい」今年は、適度な冷え