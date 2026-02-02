任期満了に伴う志布志市長選挙は1日投開票され、現職の下平晴行さんが3期目の当選を果たしました。4人が立候補した志布志市長選挙は、開票の結果、現職の下平 晴行さん(77)が5305票、新人で前の志布志市の副市長武石裕二さん(67)が3952票、新人で前の志布志市の市議会議員隈元香穂子さん(63)が3771票、新人で合同会社代表社員の尖信一さん(70)が1048票を獲得し現職の下平晴行さんが3期目の当選を果たしました。(3期目の当選・