菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。「先日、母校埼玉栄にお邪魔してきました」と記すと、ゴルフ部の女子生徒たちと一緒に写した写真を投稿した。【写真】ゴルフ部員たちと「S」のポーズ菅沼のSか、埼玉栄のS か？そして「中高ゴルフ部の女子生徒のみんなに、私のゴルフウェアを沢山プレゼントしてきました」と、部員たちを大喜びさせた。「実は今回3回目！」とのこと。「プロになってからも埼玉栄の皆さんと関わりが持てて