大阪府知事選挙の期日前投票で、府外に引っ越して投票権のない女性の投票を受け付けるミスがあったことが分かりました。箕面市選挙管理委員会によりますと、１月３１日市内にある期日前投票の会場で、府外に引っ越して投票権のない女性に誤って投票用紙を交付したということです。衆院選は、住民票を移してから３か月未満であれば転出前の選挙区で投票できますが、府知事選は府外への転出と同時に選挙権を失います。会場の