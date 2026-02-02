スタンレー電気株式会社は2日、女子プロゴルファーの都玲華とワッペンスポンサー契約を締結したと発表した。都は2026年シーズンから同社ロゴ入りワッペンを着用してツアーに臨む。【写真】都玲華さんの肩出しドレス都は2024年のプロテストで合格。2025年はレギュラーツアー27試合に出場し、トップ10入り4回を記録するなど安定した成績を残した。メルセデス・ランキング50位に入り、2026年は自身初となるシード選手としてシーズンに