２月１日午後兵庫県豊岡市の奥神鍋スキー場でリフトが止まり、乗客４５人が最大で３時間、取り残されました。スキー場は臨時休業し原因を調べています。１日午後３時４５分ごろ豊岡市日高町の「奥神鍋スキー場」で、全長１ｋｍの２人乗りリフトが止まり乗客４５人が最大で約３時間取り残されました。警察などによりますと、ロープを使って１人ずつ下ろし、午後７時ごろまでに、４４人が救助されました。けが人はいませんでし