1月の振り返り＝日米「レートチェック」きっかけに円高へ急反転 159円から152円割れ近くまで米ドル安・円高へ戻す 1月の米ドル／円は上昇トレンドを維持し、160円の大台に迫る展開となりました。ただ1月23日に、通貨当局が為替市場に介入する前段階として行われることが多い「レートチェック」の観測が広がったことをきっかけに米ドル安・円高に転換しました。 さらに、一般の予想に反し、米国の通貨当局も「レ