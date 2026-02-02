広島、阪神で通算119勝を挙げ、引退後は広島2軍監督など指導者を17年間務めた安仁屋宗八氏（81）が2日、RCCラジオ「平成ラヂオバラエティごぜん様さま」（月〜金9・00）の月曜パーソナリティとして出演。“ゾンビたばこ”などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された広島の内野手・羽月隆太郎容疑者（25）に言及した。番組内で羽月容疑者の逮捕について取り上げると、安