俳優の大森南朋（53）が1日、自身のインスタグラムを更新。父で俳優の麿赤兒（まろ あかじ）と自身の写真を並べた“比較ショット”を披露した。【写真】「似てますね」「やっぱ親子」俳優の実父との“比較ショット”を披露した大森南朋大森は「そろそろ83歳の父親とそろそろ54歳の息子です」とのコメントとともに写真をアップし、「親子共々よろしくお願いします」と呼びかけた。この投稿にファンからは「並べられるとやっぱ