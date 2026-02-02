現役高校3年生で雑誌『Ray』専属モデルを務める本田紗来の“可愛すぎる”写真が公開。共演者から大絶賛されると、本田が「幼稚なことばっか考えてた（笑）」と当時を振り返った。【映像】本田紗来の“可愛すぎる”修学旅行ショット2月2日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』の特別映像で、MCを務めるFRUITS ZIPPERの櫻井優衣、インフルエンサー・タレントのなえなの、本田の3人が、恋とヘアスタイルにまつわるトークを展