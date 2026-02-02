モデルでタレントの斎藤恭代（29）が2日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ミニスカの白コスチューム姿で「K―1公式ヴィーナス」就任を報告した。「お知らせ」と題し「このたび『K―1公式ヴィーナス』に就任することになりました！！2月8日（日）代々木第二体育館で行われる【K―1WORLDGP2026】にスペシャルラウンドガールとして出演させて頂きます！！」と報告。「日々厳しいトレーニングを重ね、リング